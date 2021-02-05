Быстров — о «Зените»: мы «просрали» традиции петербургского футбола

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владимир критично высказался о ситуации с молодежными футболом в Санкт-Петербурге, передает «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок петербургского клуба прокомментировал новость, что еще один бывший футболист команды Андрей Аршавин занял в «Зените» должность директора департамента развития молодежного футбола.

«Мы немного просрали традиции питерского футбола. Надеюсь, Андрею удастся их возродить и создать конкуренцию в городе и среди ребят в школе», — заявил Быстров.

Ранее сообщалось, что бывшая жена Кержакова рассказала об угрозах физической расправы от нового мужа.