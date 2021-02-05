АПЛ отменила одну из красных карточек в матче «Саутгемптона» с «МЮ»

Английская премьер-лига (АПЛ) приняла решение отменить одну из красных карточек «Саутгемптона» в матче 22-го тура против «Манчестер Юнайтед», сообщает Sky Sports.

Встреча завершилась со счетом 9:0 в пользу «красных дьяволов». На 86-й минуте защитник проигравшей команды Ян Беднарек был удален за «фол последней надежды». Изначально главный арбитр поединка Майк Дин указал на пенальти, а потом обратился за помощью к системе видеопомощи арбитрам. После этого он показал игроку прямую красную карточку.

Примечательно, что в игре было еще одно удаление. Футболист «Саутгемптона» Александр Янкевиц был вынужден покинуть поле уже на 2-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Саутгемптон» повторил антирекорд 1892 года.