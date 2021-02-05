Отыгравший 14 лет за «Реал» Марсело был выставлен на трансфер

Защитник мадридского «Реала» Марсело в скором времени может покинуть команду, сообщает Goal со ссылкой на El Chiringuito.

По информации источника, бразильский футболист был выставлен на трансфер. Такое решение было принято в связи с тем, что наставник мадридской команды Зинедин Зидан не рассчитывает на Марсело, желая заменить его Ферлан Менди.

Марсело выступает за «Реал» с 1 января 2007 года. Его нынешнее соглашение рассчитано до конца сезона-2021/22. Испанский клуб рассчитывает продать бразильца в летнее трансферное окно 2021 года.

Ранее сообщалось, что наставник «Реала» Зидан вылечился от коронавируса.