Экс-игрок «Ливерпуля» не верит в новое чемпионство команды

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о перспективах команды в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ), передает Daily Mail.

В прошлом сезоне чемпионата Англии команда досрочно стала чемпионом. На сегодняшний момент после 22-х сыгранных туров в национальном первенстве «Ливерпуль» идет на четвертой строчке, набрав 40 очков. Отрыв от текущего лидера — «Манчестер Сити» — составляет семь баллов.

«Энди Робертсон сказал, что «Ливерпуль» не участвует в чемпионской гонке, и я думаю, что это здравый взгляд на происходящее. «Ливерпулю» нужно следить за первой четверкой чемпионата и принимать каждую игру такой, какая она есть, потому что форма очень плохая», — заявил Каррагер.

Ранее сообщалось, что правительство Германии запретило въезд «Ливерпулю» на территорию страны на матч ЛЧ.