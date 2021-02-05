«Порту» сделал заявление по игроку, пострадавшему в столкновении с Крицюком

Португальский «Порту» сделал заявление по поводу состояния здоровья защитника команды Нану, который был отправлен в больницу после произошедшего во время матча 17-го тура инцидента.

Во время игры футболист столкнулся с российским голкипером «Белененсеша» Станиславом Крицюком, который пытался отбить мяч, сыграв на выходе. Нану потерял сознание, медики оказали ему помощь, после чего игрок был отправлен в больницу.

Пресс-служба команды в Twitter, защитник пришел в себя уже в карете скорой помощи. Состояние Нану стабильно, он ориентируется во времени и пространстве. Некоторое время он проведет под наблюдением специалистов.

Ранее сообщалось, что российский вратарь послужил причиной травмы соперника в чемпионате Португалии.