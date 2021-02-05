Наставник «Челси» заявил о полном контроле в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер лондонского «Челси» Томас Тухель прокомментировал результат матча 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с другой столичной командой — «Тоттенхэмом», передает «Би-би-си».

Встреча завершилась победой подопечных Тухеля со счетом 1:0. Единственный гол в этом матче оформил Жоржиньо, который реализовал пенальти на 24-й минуте поединка.

«В первом тайме мы полностью контролировали игру, действовали очень высоко. Возможно, во втором мы потеряли уверенность, поскольку лишились мяча. Но веру в себя мы никогда не теряли, и структура игры у нас не рушилась», — заявил специалист.

По итогам матча «Челси» оказался на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 36 очков. «Тоттенхэм» идет на восьмом месте, набрав 33 балла.

Ранее сообщалось, что «Челси» переиграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ.