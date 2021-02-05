Моуринью рассказал о силе духа «Тоттенхэма» после поражения от «Челси»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Жозе Моуринью высказался после матча 22-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) против другого столичного клуба — «Челси», передает «Би-би-си».

Встреча завершилась поражением подопечных Моуринью со счетом 0:1. Специалист отметил, что игра сильно поменялась после перерыва.

«Но после перерыва все изменилось. У нас нет многих важных футболистов, но сила духа, продемонстрированная во втором тайме, несомненна», — заявил Моуринью.

По итогам матча «Челси» оказался на шестой позиции турнирной таблицы чемпионата Англии, имея в активе 36 очков. «Тоттенхэм» идет на восьмом месте, набрав 33 балла.

Ранее сообщалось, что «Челси» переиграл «Тоттенхэм» в матче АПЛ.