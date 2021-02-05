Три очка Радулова не спасли «Даллас» от поражения «Коламбусу»

«Коламбус Блю Джекетс» одолел «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Блю Джекетс».

В составе победителей одно очко набрал Михаил Григоренко, который отдал результативную передачу.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов в поединке набрал сразу три очка — он записал на свой счет заброшенную шайбу и две голевые передачи. Также в роли ассистента выступил Денис Гурьянов.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» Проворова проиграла «Бостону» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Коламбус Блю Джекетс» — «Даллас Старз» — 4:3

1:0 — Бьёркстранд (Григоренко, Джонс), 02:22;

2:0 — Рослович (Робинсон, Веренски), 16:59;

2:1 — Хинц (Гурьянов, Радулов), 21:18;

3:1 — Лайне (Доми, Тексье), 27:49;

3:2 — Радулов (Хейсканен, Дикинсон), 37:42;

4:2 — Аткинсон (Бьёркстранд, Рослович), 43:42;

4:3 — Бенн (Радулов), 51:01.