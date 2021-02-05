Шайба Свечникова не помогла «Каролине» одолеть «Чикаго»

»Каролина Харрикейнз» проиграла «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:4 в пользу «Блэкхоукс».

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников набрал в поединке два очка. Он записал на свой счет голевую передачу и заброшенную шайбу.

Ранее сообщалось, что «Филадельфия» Проворова проиграла «Бостону» в матче НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Чикаго Блэкхоукс» — «Каролина Харрикейнз» — 6:4

0:1 — Ахо (Хэмилтон, Свечников), 01:15;

1:1 — Янмарк (Кубалик, Курашев), 03:17;

2:1 — Кубалик (Боден, Янмарк), 14:43;

3:1 — Шоу (Кейн, Кубалик), 19:53;

3:2 — Нидеррайтер (Славин), 20:42;

3:3 — Свечников (Хэмилтон), 20:50;

4:3 — Кейн С(ёдерберг), 42:41;

4:4 — Макгинн (Ахо, Песке), 45:25;

5:4 — Дебринкэт (Зутер, Кейн), 52:22;

6:4 — Дебринкэт (Кейн), 59:47.