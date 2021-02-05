Фанаты «Порту» обрушились с жесткой критикой на российского голкипера

Болельщики «Порту» жестко раскритиковали российского голкипера «Белененсеша» Станислава Крицюка после матча 17-го тура чемпионата Португалии.

В конце поединка Крицюк сыграл на выходе и столкнулся с защитником «Порту» Нану. Полевой игрок получил сильный удар, потерял сознание. Медики оказали ему необходимую помощь и отправили в больницу.

По итогам эпизода судья не назначил пенальти и не вынес предупреждение голкиперу. Сразу после этого в Instagram Крицюка стали появляться гневные и критические комментарии от фанатов «Порту».

Однако некоторые болельщики встали на сторону Крицюка.

«От имени добрых фанатов «Порту» приношу свои огромные извинения за очень неприятные комментарии, которые вы получили здесь, и которые, надеюсь, будут только в социальных сетях и не причинят вреда вам и вашей семье», — написал один из них.

Ранее сообщалось, что «Порту» сделал заявление по игроку, пострадавшему в столкновении с Крицюком.