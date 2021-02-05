«Реал» нашел двух кандидатов на замену Зидану

Руководство мадридского «Реала» занимается поисками потенциального сменщика для рулевого «сливочных» Зинедина Зидана из-за неубедительных результатов команды.

Приоритетными кандидатами на пост главного тренера «королевского клуба» стали Массимилиано Аллегри и Рауль, пишет Cadena SER.

Стоит отметить, что легендарный экс-форвард «Реала» Рауль уже работает в структуре «сливочных» (испанец тренирует молодежную команду), тогда как Аллегри после работы с «Миланом» и «Ювентусом» остается безработным.

Также в список приоритетов «Реала» попал рулевой немецкого клуба «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн, однако его переезд в Мадрид менее вероятен.

Ранее отыгравший 14 лет за «Реал» Марсело был выставлен на трансфер.