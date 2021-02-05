Бывший чемпион UFC высмеял Макгрегора, а затем дал совет на бой с Порье

Экс-обладатель Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях американец Генри Сехудо высказался о посте Конора Макгрегора, передает «Чемпионат».

Напомним, что в своей публикации ирландец объяснил, почему проиграл Дастину Порье нокаутом на UFC 257.

Что же касается Сехудо, то он сначала посмеялся над тактикой звезды ММА на поединок с Порье, после чего дал совет коллеге по бойцовскому цеху.

«Рад, что Макгрегор прислушался к моим советам. Конор, здесь все сводится к пониманию дистанции. Стойка каратиста нужна для дистанционного боя с тяжелыми боксерскими ударами. В следующий раз я выставлю тебе счет!» — отреагировал Сехудо в Twitter-аккаунте.

Ранее Макгрегор объяснился за проигрыш Порье.