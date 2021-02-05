Усик назвал поражение Ломаченко «крупным ограблением»

Экс-абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик порассуждал о поражении своего друга, экс-чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко от Теофимо Лопеса. Об этом передает «Чемпионат».

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«Я не разговаривал с Василием о поражении от Лопеса... Да и не хочу разговаривать об этом. Я хотел увидеть его глаза, услышать голос, хотел увидеть его состояние. Увидел, услышал, понял… Конечно, он переживает — это довольно крупное ограбление. Но Василий справился внутри и был достаточно собран.

Думаю, реванш будет. Это интересно, совсем другие деньги. Конечно, Лопес согласится на реванш. Теофимо думал, что, выиграет, в кавычках выиграет, эти пояса, и его начнут закидывать пакетами по $100 тыс. Вот только все это иллюзии. Он там что-то говорил, но мы давно в этом спорте и все понимаем. На реванше они могут собрать нормальную кассу, таков бизнес», — выразил уверенность Усик в интервью каналу «Ходят слухи» в YouTube.

Ранее Усик рассказал о своем отношении к Владимиру Кличко.