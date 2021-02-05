Тони Фергюсон анонсировал возвращение: эти кретины получат свое

Экс-временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Тони Фергюсон готов к возвращению в клетку.

«Я возвращаюсь. Вешу в районе 180 фунтов, бензобак полон. Помимо тактики мы провели работу над всеми аспектами. За последний месяц сделали больше, чем за первую половину 2020 года. Вложения себя оправдывают. Эти кретины скоро получат свое», — написал американец в Instagram.

Стоит отметить, что в минувшем году Фергюсон провел два поединка и в обоих проиграл (Джастину Гэтжи техническим нокаутом в пятом раунде и Чарльзу Оливейре единогласным решением судей).

Рекорд легковеса составляет 25 побед и пять поражений в 30 боях на профессиональном уровне.

Ранее боец UFC пригрозил дать Чимаеву пощечину.