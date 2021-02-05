Павлюченкова сыграет с Наоми Осакой в первом круге Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьевка первого турнира «Большого шлема» 2021 года — Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде.

Соревнование начнется в понедельник, 8 февраля. Действующей чемпионкой турнира является американка София Кенин.

Как сообщает «Чемпионат», в главных противостояниях первого круга австралийка Эшли Барти (1) встретится с Данкой Ковинич из Черногории, румынка Симона Халеп (2) померится силами с австралийкой Лизетт Кабрерой (WC), японка Наоми Осака (3) постарается ододеть россиянку Анастасию Павлюченкову, тогда как американка Кенин (4) разделит корт с австралийкой Мэддисон Инглис, а украинка Элина Свитолина (5) постарается одержать победу над Мари Боузковой из Чехии.

Ранее участников Australian Open изолировали после контакта с зараженным COVID-19.