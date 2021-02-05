«Флорида» проиграла «Нэшвиллу» в овертайме, у Бобровского 35 сейвов

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Флориду Пантерз».
Встреча завершилась в овертайме со счетом 6:5.
Стоит отметить, что в этом поединке вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 41.
НХЛ — регулярный чемпионат
«Флорида Пантерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:6 ОТ
1:0 — Юбердо – 01:28' (5x5);
1:1 — Форсберг (Эллис, Джохансен) – 09:02' (5x4);
2:1 — Юбердо (Нутиваара, Хернквист) – 10:09' (5x5);
2:2 — Йернкрок (Форсберг) – 15:48' (5x5);
3:2 — Экблад (Барков, Юбердо) – 20:54' (5x4);
3:3 — Дюшейн (Форсберг, Гранлунд) – 26:50' (5x5);
4:3 — Барков (Юбердо, Яндл) – 28:01' (5x4);
5:3 — Юбердо – 35:54' (5x5);
5:4 — Йози (Экхольм, Форсберг) – 57:54' (6x5);
5:5 — Дюшейн (Казинс, Хаула) – 59:03' (6x4);
5:6 — Форсберг (Арвидссон) – 64:00' (3x3).
Ранее шайба Свечникова не помогла «Каролине» одолеть «Чикаго».