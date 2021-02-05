«Флорида» проиграла «Нэшвиллу» в овертайме, у Бобровского 35 сейвов

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» на выезде обыграл «Флориду Пантерз».

Встреча завершилась в овертайме со счетом 6:5.

Стоит отметить, что в этом поединке вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 35 бросков из 41.

НХЛ — регулярный чемпионат

«Флорида Пантерз» — «Нэшвилл Предаторз» — 5:6 ОТ

1:0 — Юбердо – 01:28' (5x5);

1:1 — Форсберг (Эллис, Джохансен) – 09:02' (5x4);

2:1 — Юбердо (Нутиваара, Хернквист) – 10:09' (5x5);

2:2 — Йернкрок (Форсберг) – 15:48' (5x5);

3:2 — Экблад (Барков, Юбердо) – 20:54' (5x4);

3:3 — Дюшейн (Форсберг, Гранлунд) – 26:50' (5x5);

4:3 — Барков (Юбердо, Яндл) – 28:01' (5x4);

5:3 — Юбердо – 35:54' (5x5);

5:4 — Йози (Экхольм, Форсберг) – 57:54' (6x5);

5:5 — Дюшейн (Казинс, Хаула) – 59:03' (6x4);

5:6 — Форсберг (Арвидссон) – 64:00' (3x3).

Ранее шайба Свечникова не помогла «Каролине» одолеть «Чикаго».