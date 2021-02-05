Джокович впервые проиграл на ATP Cup

Сербский теннисист Новак Джокович вместе со своей национальной командой остался вне полуфинала ATP Cup.

5 февраля первая ракетка мира вместе с Николой Чачичем уступил в парном матче немцам Ян-Леннарду Штруффу и Александру Звереву — 7:6 (7:4), 5:7, 10:7. Противостояние Сербия — Германия завершилось со счетом 1-2.

Как сообщает «Чемпионат», Джокович потерпел первое поражение в двух розыгрышах турнира. На ATP Cup Новак в общей сложности провел 12 матчей: в минувшем сезоне он выиграл шесть одиночных поединков и два парных, став в итоге победителем соревнований, а в этом — два одиночных матча и один парный.

Ранее Россия узнала соперника по полуфиналу ATP Cup.