Основной вратарь «Аякса» дисквалифицирован на год за допинг

Голландский «Аякс» в ближайшие месяцы не сможет рассчитывать на своего основного голкипера, Андре Онану.

Как проинформировала пресс-служба клуба, 24-летний страж ворот амстердамцев был пойман на допинге: 30 октября 2020-го в команде провели внеочередную проверку, по итогам которой в анализах спортсмена был обнаружен запрещенный препарат фуросемид.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) решил дисквалифицировать Онану на один год.

К слову, санкции распространяются на все турниры, включая матчи сборных.

Ранее сообщалось, что Черчесов настаивает на вакцинации всех игроков сборной России.