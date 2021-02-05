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Спортивные новости

В «Аяксе» отреагировали на дисквалификацию вратаря за допинг

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Генеральный директор «Аякса» Эдвин ван дер Сар поделился мнением относительно решения Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дисквалифицировать основного вратаря команды Андре Онану на год за допинг.

«Мы выступаем против препаратов, воздействующих на форму игроков. Мы за честный спорт! И для Андре, и для нас это чудовищная ситуация. Онана — это топовый вратарь, годами доказывавший свою ценность и пользующийся большой популярностью среди фанатов.

Мы надеялись на условную дисквалификацию или отстранение на гораздо меньший срок — вероятно, вратарь не пытался усилить свое тело и таким образом улучшить свою игру», — приводит слова голландца пресс-служба амстердамцев.

Стоит отметить, что в анализах Онаны был обнаружен запрещенный препарат фуросемид. В клубе заявили, что 24-летний страж ворот по ошибке принял лекарство супруги.

Ранее сообщалось, что матч ЛЧ между «РБ Лейпциг» и «Ливерпулем» может пройти в Будапеште.

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