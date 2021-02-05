Российские фигуристы опоздали на самолет из-за запершегося в туалете мужчины

Российские фигуристы, летевшие с юниорского чемпионата России — 2021 из Красноярска в Санкт-Петербург через Москву, не успели на пересадку в столице, информирует Sport24.

Всему виной стал мужчина, который устроил дебош перед взлетом. Нарушитель порядка заперся в туалете самолета и не открывал дверь. Он кричал из уборной, что если он выйдет, то его убьют, а также просил бортпроводников «не брать греха на душу». В конце концов дверь пришлось открывать полиции, а самолет вылетел в Москву почти на два часа позже запланированного времени.

Как итог, победитель юниорского национального первенства Евгений Семененко, Владислав Дикиджи, Валерия Овчинникова и другие фигуристы из Петербурга не успели на пересадочный рейс.

Авиакомпания предоставила атлетам билеты на более поздний самолет — спортсмены окажутся дома на пять часов позже.

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