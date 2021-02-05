Стал известен гонорар команды-победительницы прыжкового турнира

Команда-победительница прыжкового турнира на Кубке Первого канала по фигурному катанию, который проходит в Москве, получит один миллион рублей.

Об этом объявили ведущие соревнований.

Напомним, в прыжковом турнире команда юношей соревнуется с командой девушек.

За юношей выступают Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Макар Игнатов и Дмитрий Алиев.



В команде девушек соревнуются Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова, Камила Валиева, Александра Трусова

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию мероприятия.

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