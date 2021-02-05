Панов назвал тренера, которого он хочет видеть в «Спартаке»

Экс-футболист петербургского «Зенита» Александр Панов назвал имя тренера, которого он хочет видеть в качестве наставника московского «Спартака», передает «Спорт день за днем».

«Я за Арсена Венгера. Его «Арсенал» играл в атакующий футбол, здорово оборонялся. Он безработный, ему много лет. Для сегодняшних топ-клубов он, наверное, все-таки уже старенький», — сказал Панов.

Венгер возглавлял «Арсенал» с 1996 по 2018 год.



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