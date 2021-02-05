Женская команда победила мужскую на прыжковом турнире в Москве

Женская команда в составе Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Камилы Валиевой и Елизаветы Туктамышевой одержала победу в прыжковом турнире на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Напомним, в прыжковом турнире между собой соревновались женская и мужская команда, в которую вошли Дмитрий Алиев, Макар Игнатов, Михаил Коляда, Андрей Мозалев. Соревнования состояли из трех раундов.

В первом команда должна была показать 1) каскад из двух тройных прыжков, 2) тройной аксель, 3) прыжок в 4 оборота и 4) каскад с четверным прыжком (4+2 или 4+3).

Во втором каждый представитель команды должен был показать самый сложный прыжок, на который способен.

В третьем раунде все спортсмены должны были исполнить каскад из пяти прыжков (не обязательно одинаковых).

В итоге женская команда набрала 246,30 балла, а мужская — 194,78.

За победу Трусова, Щербакова, Валиева и Туктамышева получили 1 млн рублей.

Кубок Первого канала продлится до 7 февраля. Во второй и третий соревновательный день (6 и 7 числа) фигуристы покажут свои короткие и произвольные программы. Предварительно они будут разделены на две команды путем жеребьевки.

В каждом коллективе окажется по три одиночницы, три одиночника, две спортивных пары и три дуэта из танцев на льду. Капитанами команд станут Евгения Медведева и Алина Загитова.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию соревнований.

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