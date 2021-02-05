Матч ЛЕ между «Вольфсбергом» и «Тоттенхэмом» может пройти в России

Матч 1/16 финала Лиги Европы между австрийским «Вольфсбергом» и английским «Тоттенхэмом» может пройти в России, передает Metaratings.

Отмечается, что Австрия закрыла въезд в страну с территорий, где выявлен британский штамм COVID-19.

«Мы прорабатываем различные варианты. Надеемся, что правительство Австрии пойдет нам навстречу. Готовы использовать наши хорошие связи в России, если появится такая необходимость», — заявили в «Вольфсберге».



Ранее Жозе Моуринью рассказал о силе духа «Тоттенхэма» после поражения от «Челси».