Медведева выбрала Трусову и Туктамышеву в свою команду на Кубке Первого канала

Стал известен состав команды Евгении Медведевой на Кубке Первого канала по фигурному катанию.

Одиночницы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Майя Хромых

Одиночники: Михаил Коляда, Александр Самарин, Марк Кондратюк

Спортивные пары: Александра Бойкова / Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина / Александр Галлямов

Танцы на льду: Александра Степанова / Иван Букин, Анастасия Скопцова / Кирилл Алешин, Софья Шевченко / Игорь Еременко

В рамках Кубка Первого канала между собой соревнуются две команды, капитанами которых являются Евгения Медведева и Алина Загитова. В каждом коллективе есть по три одиночницы, три одиночника, две спортивных пары и три дуэта из танцев на льду.

6 февраля все представители команд покажут свои короткие программы, а 7 февраля – произвольные. Победу одержит коллектив с наибольшей суммой баллов.

Ранее женская команда победила мужскую на прыжковом турнире в Москве.