Слуцкий высказался о возможном сокращении РПЛ

Наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о возможном сокращении Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 12 команд, передает «Бизнес Online».

«Мы получили сумасшедшее наследие после чемпионата мира и обязаны им воспользоваться. Считаю, что в РПЛ должны выступать клубы с инфраструктурой самого высокого уровня», — сказал Слуцкий.



В турнирной таблице РПЛ клуб из Татарстана занимает девятое место, набрав 28 очков.

Ранее Слуцкий высказался о возвращении Квинси Промеса в московский «Спартак».