Футболист «Спартака» Джикия забил мяч с отрицательного угла

Футболист московского «Спартака» Георгий Джикия забил мяч с отрицательного угла.



После тренировки защитник решил пробить по воротам. Стоит отметить, что Джикия нанес удар внешней стороной стопы. Видео момента выложила пресс-служба красно-белых в Twitter.



В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Доменико Тедеско занимают третье место, набрав 35 очков.

Ранее Леонид Слуцкий высказался о возможном сокращении РПЛ.