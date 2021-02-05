Гол игрока «Вест Хэма» Томаша Соучека признан лучшим в 22 туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
Футболист отличился в матче против «Астон Виллы» (3:1).
Также в пятерку попали удары Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Николя Пепе («Арсенал»), Скотта Мактоминея («Манчестер Юнайтед») и Джонджо Шелви («Ньюкасл»).
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Определен лучший гол 22-го тура АПЛ
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Гол игрока «Вест Хэма» Томаша Соучека признан лучшим в 22 туре Английской премьер-лиги (АПЛ).
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