Определен лучший гол 22-го тура АПЛ

Гол игрока «Вест Хэма» Томаша Соучека признан лучшим в 22 туре Английской премьер-лиги (АПЛ).



Футболист отличился в матче против «Астон Виллы» (3:1).



Также в пятерку попали удары Жоау Моутинью («Вулверхэмптон»), Николя Пепе («Арсенал»), Скотта Мактоминея («Манчестер Юнайтед») и Джонджо Шелви («Ньюкасл»).

Ранее были названы лучшие сейвы 22-го тура АПЛ