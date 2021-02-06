«Филадельфия» Проворова уступила «Бостону» в матче НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерз» уступила «Бостон Брюинз».

Встреча прошла в Филадельфии на арене «Веллс Фарго Центр» при пустых трибунах и завершилась победой гостей с минимальным счетом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Брэд Маршанд и Шон Курали.

У проигравшей команды единственный гол на счету Джеймса Ван Римсдайка.



Ранее сообщалось, что блавный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Разин отказался драться против бывшего хоккеиста московского «Спартака» Романа Людучина.