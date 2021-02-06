В Москве произошла массовая драка с участием Дацика и блогера Тарасова

В Москве произошла массовая драка с участием бойца смешанных единоборств (ММА) Вячеслава Дацика и блогера Артема Тарасова. Об этом сообщает Ura.ru.

По информации источника, конфликт произошел на пресс-конференции, посвященной боксерскому шоу «Короли ринга».

Конфликт начался со слов еще одного блогера, Артема Фишера, который заявил Дацику, что он не умеет драться.

«Я видел твои бои, ты не боец, а мешок. Я не знаю, что ты забыл в этом боксе, в этом спорте», — заявил Фишер.

На это заявление резко отреагировал тренер Дацика Артем Лысый, пнувший стул в сторону Фишера, после чего началась потасовка.

Ранее сообщалось, что в Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184.