Боец UFC Волков оказался тяжелее Оверима почти на 4 кг

В Лас-Вегасе прошла церемония взвешивания перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 184.

Российский боец Александр Волков в главном бою ивента выйдет в октагон против нидерландца Алистара Оверима.

32-летний спортсмен оказался тяжелее своего 40-летнего оппонента почти на четыре килограмма — 119,7 кг против 115,8 кг. Об этом в Twitter сообщает Entre Rounds.

Напомним, что поединок состоится 7 февраля.

Ранее промоутер Камил Гаджиев оценил возможность реванша между Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым.