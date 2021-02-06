«Локомотив» два месяца будет тренироваться в «Лужниках»

Московский «Локомотив» два месяца будет тренироваться на территории спортивного комплекса «Лужники» в связи с ремонтом базы в Баковке. Об этом сообщает РИА «Новости».

По информации источника, «железнодорожники» начнут занятия на новом месте уже 17 февраля.

В нынешнем розыгрыше чемпионата России красно-зеленые идут на восьмой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 28 очков после 19 матчей.

Ранее сообщалось, что «Спартак» проведет третий подготовительный сбор к возобновлению нынешнего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) в подмосковной Тарасовке.