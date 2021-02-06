Медведев прокомментировал победу над Зверевым в полуфинале АТР Сup

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Александром Зверевым в полуфинале АТР Сup.

По его словам, матч против седьмой ракетки мира выдался безумным.

«Концовка получилась странной. На первом матч-пойнте я подумал, что еще не ходил к сетке со второй подачи, так что он попытается принять поглубже. В итоге я сделал двойную ошибку, но с лета сыграл хорошо.



Безумный матч. Я рад одержать победу, хотя многое мне и не понравилось. Но важнее всего, что я принес очко команде», — передает слова Медведева Tennis TV.

Ранее сообщалось, что Россия сыграет в финале ATP Cup против сборной Италии.