Действующая олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании Алина Загитова высказалась об итогах первого дня Кубка Первого канала. Об этом она написала в своем Instagram.

По ее словам, предстоящие состязательные дни выйдут еще более захватывающими и интригующими.

«В пятницу был потрясающий и интересный день, но впереди еще два дня. Я уверена, что они будут еще интересней», — написала Загитова.

Напомним, что спортсменка выступит в качестве капитана команды «Красная машина».

Ранее сообщалось, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова осталась довольна атмосферой прыжкового фестиваля в Москве.