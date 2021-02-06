Россия сыграет в финале ATP Cup против сборной Италии

Сборная России вышла в финал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

Российская команда победила в двух матчах игрового дня: Даниил Медведев оказался сильнее Александра Медведева, Андрей Рублев сломил сопротивление Яна-Леннарда Штруффа.

Вторым финалистом стала сборная Италии: Фабио Фоньини обыграл Пабло Карреньо-Бусту, Маттео Берреттини выиграл у Роберто Баутисту-Агута.



Финальные поединки пройдут в воскресенье, 7 февраля.

Ранее сообщалось, что Australian Open состоится в 2021 году в запланированные сроки, несмотря на зараженного сотрудника карантинного отеля.