Медведев обыграл Зверева в полуфинале AТP Cup

Россиянин Даниил Медведев обыграл немца Александра Зверева в полуфинале Ассоциации теннисистов-профессионалов (AТP Cup).

Встреча, которая прошла в Мельбурне на стадионе «Мельбурн Арена», продлилась 2 часа 32 минуты и завершилась со счетом 3:6, 6:3, 7:5.

Четвертая ракетка мира совершил 12 подач навылет, совершил 13 двойных ошибок и выиграл 52% мячей с первой подачи.

Таким образом, сборная России увеличила преимущество в матчевой встрече против Германии — 2:0.

Ранее Андрей Рублев обыграл немца Яна-Леннаррда Штруффа в полуфинале ATP Cup.