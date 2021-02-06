Защитнику «Монреаля» Романову наложили швы после попадания шайбы в лицо

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» Александр Романов получил повреждение во время тренировочного процесса.

Об этом в своем Twitter информирует журналист Montreal Gazette Стю Коуан со ссылкой на главного тренера команды Клода Жюльена. Согласно его заявлению, россиянину в лицо попала шайба, медики вынуждены были наложить на лицо несколько швов.

При этом Романов будет в составе на гостевой матч против «Оттавы Сенаторз», который состоится 6 февраля.

Ранее сообщалось, что «Монреаль» Романова оказался сильнее «Ванкувера» в матче НХЛ.