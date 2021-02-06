Жулин заявил о бесполезности борьбы с Трусовой и Щербаковой

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о прыжковых способностях российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой, передает «Чемпионат.com».

В рамках Кубка Первого канала состоялся прыжковый турнир, где команда девушек победила команду юношей. Трусова и Щербакова чисто исполнили свои четверные прыжки.

«Девочки у нас очень сильные. Щербакова с Трусовой так «сандалят» флип и лутц, что бороться с ними бесполезно», — заявил Жулин.

Ранее сообщалось, что Загитова высказалась об итогах первого дня Кубка Первого канала.