В «Тамбове» отреагировали на желание Быстрова бесплатно играть за клуб

Главный тренер «Тамбова» Сергей Первушин прокомментировал желание бывших игроков сборной России Владимира Быстрова и Динияра Билялетдинова бесплатно выступать за команду, передает «Чемпионат.com».

5 февраля стало известно, что футбольный клуб подал заявление о банкротстве в связи со сложной финансовой ситуацией. Долги клуба по зарплате составляют более 150 млн рублей. При этом и Быстров, и Билялетдинов заявили о желании помочь команде бесплатно.

«Что касается высказываний Быстрова и Билялетдинова, то «недавно» — разное у всех время. У кого-то это две недели назад, а у кого-то два года назад. Мы в процессе выхода из пике, поэтому так далеко не смотрим на сегодняшний день», — заявил Первушин.

Ранее сообщалось, что «Тамбов» может отозвать иск о банкротстве.