Семин оценил дебют Кокорина за «Фиорентину»

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин оценил дебют российского нападающего Александра Кокорина в составе «Фиорентины», передает Sport24.

Форвард дебютировал в составе «фиалок» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера». Кокорин вышел на замену на 74-й минуте.

«У него было очень мало времени и сложно было себя проявить за проведенный период, тем более «Интер» имел огромное преимущество. Не знаю, что пишут итальянские журналисты, я бы не сказал, что он был деревянным», — заявил Семин.

«Фиорентина» проиграла встречу со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что российский тренер критично высказался о готовности Кокорина играть.