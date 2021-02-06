Итальянские СМИ назвали Кокорина «деревянным»

Итальянское издание Firenze Post достаточно критично оценило первое выступление российского нападающего Александра Кокорина за «Фиорентину».

Форвард дебютировал в составе «фиалок» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера». Кокорин вышел на замену на 74-й минуте. В статье, которая была посвящена встрече, россиянину была дана нелестная оценка.

«Кокорин сделал первые касания мяча в составе «Фиорентины», но выглядел деревянным, оштукатуренным и не готовым», — отмечено в публикации.

«Фиорентина» проиграла встречу со счетом 0:2.

Ранее сообщалось, что Юрий Семин оценил дебют Кокорина за «Фиорентину».