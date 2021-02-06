Российский хоккеист «Нью-Джерси» помещен в список отстраненных из-за COVID-19

Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Джерси Дэвилз» Дмитрий Куликов включен в список отстраненных из-за коронавирусной инфекции хоккеистов, сообщает TSN.

Вместе с Куликовым отстранены также нападающий Никита Гусев и еще 14 игроков команды.

Причин для включение в этот список может быть несколько: анализы, которые дали положительный результат, контакт с зараженным человеком, симптомы заболевания.

Встреча «Нью-Джерси» в регулярном чемпионате НХЛ отложены как минимум до 6 февраля из-за вспышки коронавирусной инфекции в команде.

Ранее сообщалось, что защитнику «Монреаля» Романову наложили швы после попадания шайбы в лицо.