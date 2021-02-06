Миранчук признан лучшим футболистом месяца в «Аталанте»

Российский полузащитник Алексей Миранчук признан лучшим футболистом месяца в итальянской «Аталанте», сообщает пресс-служба команды в Twitter.

В голосовании, которое было проведено в социальной сети, Миранчук набрал 84,2% голосов, его соперником был аргентинский защитник Кристиан Ромеро.

В январе российский хавбек, который пополнил состав итальянцев в летнее трансферное окно 2020 года, сыграл в восьми встречах и дважды отличился — в поединках против «Кальяри» и «Лацио». При этом гол, который Миранчук оформил в поединке с римлянами, стал победным.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» без Миранчука сыграла вничью с «Наполи» в Кубке Италии.