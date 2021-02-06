Ибрагимович не будет обвинен в расизме по итогам стычки с Лукаку

Шведский нападающий «Милана» Златан Ибрагимович объяснил Итальянской федерации футбола, что его слова во время стычки с бельгийским нападающим «Интера» Ромелу Лукаку не связаны с расизмом, сообщает Football Italia.

Стычка произошла во время матча 1/4 финала Кубка Италии. Футболисты повздорили после первого тайма, Ибрагимович сказал про вуду и мать игрока. Он пояснил, что это не связано с расизмом, а отсылка к истории, которая произошла в 2018 году.

Тогда владелец «Эвертона» Фарад Мошири рассказал, что мать футболиста ездила к колдуну-вуду, который советовал ее сыну определенные решения по поводу продолжения карьеры.

Ранее сообщалось, что Ибрагимовича могут дисквалифицировать на десять матчей за конфликт с Лукаку.