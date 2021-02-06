Директор «Тамбова» высказался о разрешении ситуации с командой

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков рассказал, когда будет будет прояснена ситуация с будущим команды, передает РИА «Новости».

5 февраля стало известно, что футбольный клуб подал заявление о банкротстве в связи со сложной финансовой ситуацией. Долги клуба по зарплате составляют более 150 млн рублей. При этом «Тамбов» может отозвать иск в том случае, если Российская премьер-лига (РПЛ) сможет помочь финансово.

«Да, мы что-то обсуждаем, но до конкретики далеко, это разговор ни о чем. Давайте сначала поймем, как разрешится вся эта ситуация. Думаю, понимание будет во вторник или даже в среду», — заявил Худяков.

Ранее сообщалось, что в «Тамбове» отреагировали на желание Быстрова бесплатно играть за клуб.