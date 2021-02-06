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Спортивные новости

Траньков оценил уровни команд на Кубке Первого канала

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Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мыслями об уровне команд на Кубке Первого канала, передает ТАСС.

На турнире выступят две команды под капитанством Евгении Медведевой и Алины Загитовой. По мнению Транькова, уровни фигуристов, которые собрались в командах, примерно равные, и каждый имеет шанс на победу.

«Все будет зависеть только от катания спортсменов, от самих ребят. Надеюсь, что каждый из фигуристов принесет максимум своей команде и не будет такого разрыва, как в прыжковом турнире», — заявил Траньков.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко выложил фото с Мишиным.

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