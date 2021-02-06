Траньков оценил уровни команд на Кубке Первого канала

Двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков поделился мыслями об уровне команд на Кубке Первого канала, передает ТАСС.

На турнире выступят две команды под капитанством Евгении Медведевой и Алины Загитовой. По мнению Транькова, уровни фигуристов, которые собрались в командах, примерно равные, и каждый имеет шанс на победу.

«Все будет зависеть только от катания спортсменов, от самих ребят. Надеюсь, что каждый из фигуристов принесет максимум своей команде и не будет такого разрыва, как в прыжковом турнире», — заявил Траньков.

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