Червиченко назвал «сплошным пиаром» дебют Кокорина

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями о дебюте российского нападающего Александра Кокорина в составе «Фиорентины», передает «Спорт-Экспресс».

Форвард дебютировал в составе «фиалок» в матче 21-го тура чемпионата Италии против «Интера». Кокорин вышел на замену на 74-й минуте и не смог отличиться результативными действиями.

«Кокорин — это сплошной пиар, а на деле пустота. Человек восемь раз коснулся мяча, ни одного обострения. Я вам скажу, что игроки молодежки выйдут на поле и точно так же прогуляются, да и отыграют не хуже», — заявил Червиченко.

В итальянскую команду Кокорин перешел из «Спартака». За московский клуб форвард выступал с лета 2020 года, однако закрепиться в стартовом составе так и не смог.

Ранее сообщалось, что Ловчев ждет разочарования фанатов «Фиорентины» в Кокорине.