Федун заявил о возникших проблемах с трансфером Промеса в «Спартак»

Владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун заявил о возникших проблемах с трансфером нидерландского полузащитника «Аякса» Квинси Промеса, передает «Спорт-Экспресс».

В начале февраля стало известно, что «Аякс» и «Спартак» достигли соглашения по поводу перехода нападающего. Однако пока о трансфере объявлено не было.

«Квинси Промес? Мяч на стороне «Аякса». Мы сделали предложение. Несколько проблем возникло», — сказал Федун.

В нынешнем сезоне Промес провел 25 матчей за «Аякс», забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Спартак» подарил нидерландскому полузащитнику Хендриксу матрешку.