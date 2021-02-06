Федун отказался комментировать увольнение Тедеско

Председатель совета директоров московского «Спартака» Леонид Федун отказался комментировать увольнение главного тренера красно-белых Доменико Тедеско, передает «Спорт-Экспресс».

Тедеско объявил о решении покинуть свой пост 16 декабря, после встречи 19-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом» (1:3). Сообщалось, что специалист может быть уволен зимой, однако стороны пришли к соглашению, согласно которому тренер доработает до конца свой контракт, срок действия которого истекает в конце сезона-2020/21.

«Не комментирую», — заявил Федун.

Ранее сообщалось, что Федун заявил о возникших проблемах с трансфером Промеса.