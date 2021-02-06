Лыжник Ретивых взял серебро в спринте на этапе Кубка мира

Российский лыжник Глеб Ретивых стал вторым в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

Спортсмен прошел дистанцию за 2 минуты 55,48 секунды. Победу одержал швед Оскар Свенссон (2.55,34). Третьим стал представитель Италии Федерико Пеллегрино (+0,30 секунды).

Еще один российский лыжник Сергей Устюгов пришел к финишу шестым (+6,06).

Ранее сообщалось, что шведская лыжница Майя Дальквист выиграла спринтерскую гонку на пятом этапе Кубка мира в Ульрисехамне.

Лыжные гонки. Кубок Мира. 5-й этап. Ульрисехамн

Спринтерская гонка

1. Оскар Свенссон (Швеция) — 2.55,34

2. Глеб Ретивых (Россия) — +0,4

3. Федерико Пеллегрино (Италия) — +0,30...

6. Сергей Устюгов (Россия) — +6,06